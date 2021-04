Arsenale da guerra sequestrato nel Barese (Di giovedì 29 aprile 2021) Arsenale da guerra sequestrato in provincia di Bari. Il procuratore di Lecce: “Un plauso agli agenti”. ALTAMURA (BARI) – Arsenale da guerra sequestrato in provincia di Bari. La Squadra Mobile, su disposizione della Dda di Lecce, ha scovato in una masseria di Altamura un vero e proprio deposito di armi. Durante la perquisizione in questa struttura sono stati trovati 65 mitragliatori d’assalto, 33 fucili, 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, 10 silenziatori per pistole e 300 detonatori. Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso anche per cercare di risalire all’identità dei proprietari di queste armi e la loro destinazione e provenienza. L’indagine L’indagine, aperta dalla Dda di Lecce, è stata aperta nei mesi scorsi. Settimane di intercettazioni ambientali e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021)dain provincia di Bari. Il procuratore di Lecce: “Un plauso agli agenti”. ALTAMURA (BARI) –dain provincia di Bari. La Squadra Mobile, su disposizione della Dda di Lecce, ha scovato in una masseria di Altamura un vero e proprio deposito di armi. Durante la perquisizione in questa struttura sono stati trovati 65 mitragliatori d’assalto, 33 fucili, 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, 10 silenziatori per pistole e 300 detonatori. Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso anche per cercare di risalire all’identità dei proprietari di queste armi e la loro destinazione e provenienza. L’indagine L’indagine, aperta dalla Dda di Lecce, è stata aperta nei mesi scorsi. Settimane di intercettazioni ambientali e ...

