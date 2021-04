Amministrative:Conte,Pd? Sarebbe un peccato non concordare (Di giovedì 29 aprile 2021) "L'alleanza con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma? I rapporti con il Pd sono sperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile. Sarebbe un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "L'alleanza con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma? I rapporti con il Pd sono sperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile.un ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Conte Amministrative:Conte,Pd? Sarebbe un peccato non concordare Sarebbe un peccato se rispetto alle amministrative non si riuscissero a concordare alcuni passaggi ... Così l'ex premier Giuseppe Conte interpellato al festival del Lavoro. .

"Non insegua la Meloni ...". Il diktat del Pd a Salvini Cosa bisogna fare alle Amministrative? A Roma il Pd rischia di finire tra Calenda e Movimento 5 ... E c'è spazio nella coalizione per un Movimento 5 Stelle guidato da Conte? "Mi sembra che il M5S sia ...

