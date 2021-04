A Il Punto Z Tommaso Zorzi conferma la relazione con Lorenzo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Arriva ladiNel corso della puntata di ieri a IlZ,ha avuto modo di accogliere nel suo studio oltre a mamma Armanda, anche Iva Zanicchi (in collegamento telefonico) e Filippo Bisciglia in videochiamata. Proprio con il presentatore di Temptation Island,ha avuto modo di fare una L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Dalle fantastiche parole di mamma Armanda alla grande simpatia di Iva Zanicchi: rivedi su Mediaset Play Infinity la… - IsolaDeiFamosi : Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de… - Liliwhities : RT @Novella_2000: Tommaso Zorzi conferma la relazione con Lorenzo (con cui è stato paparazzato) #IlpuntoZ - moolvys : RT @GiorgiaLatini2: @sambucaproblems @moolvys Tommaso era tipo 5 su tutti, a questo punto contando anche che piaceva tanto al pubblico solo… - GiorgiaLatini2 : @sambucaproblems @moolvys Tommaso era tipo 5 su tutti, a questo punto contando anche che piaceva tanto al pubblico… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto Tommaso

... il web documentary, girato dal bergamasco Daniele Giacometti e dal bielleseValli , che da ... La narrazione parte daldi ritrovo della banda nella piazza Pino Suárez. Si mettono in posa e ...Ad un certoil giornalista le ha domandato come sono adesso i rapporti conZorzi dopo averci litigato furiosamente al GF Vip. E la figlia di Fariba Tehrani ha rivelato dapprima che ...Durante la puntata de Il Punto Z, Tommaso Zorzi conferma la relazione con il rampollo Lorenzo Campi. Ecco cosa ha detto l'influencer ...L’Isola dei Famosi 2021 è un po’ in crisi di ascolti e nonostante l’introduzione di nuovi naufraghi per sovvertire un po’ gli equilibri, i telespettatori non ...