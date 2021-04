Whirlpool: Scotto, 'deve muoversi Draghi' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sono andato a trovare i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool in lotta. Una lotta che dura ormai da quasi due anni. Il clima è sempre più pesante perché si avverte l'ingiustizia della scelta dell'azienda. Nel pomeriggio c'è stato l'ennesimo tavolo tra Governo, Sindacati e azienda. Di nuovo un nulla di fatto. Whirlpool conferma la chiusura, nonostante aumento del fatturato nel 2020 in Italia. Una vergogna". Così Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno. "Va prorogato il blocco dei licenziamenti fino a ottobre perché altrimenti da luglio 350 operai perderanno immediatamente il lavoro. E serve un intervento ai massimi livelli presso la multinazionale e il Governo Usa. A questo punto deve muoversi Draghi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sono andato a trovare i lavoratori e le lavoratrici diin lotta. Una lotta che dura ormai da quasi due anni. Il clima è sempre più pesante perché si avverte l'ingiustizia della scelta dell'azienda. Nel pomeriggio c'è stato l'ennesimo tavolo tra Governo, Sindacati e azienda. Di nuovo un nulla di fatto.conferma la chiusura, nonostante aumento del fatturato nel 2020 in Italia. Una vergogna". Così Arturo, coordinatore politico di Articolo Uno. "Va prorogato il blocco dei licenziamenti fino a ottobre perché altrimenti da luglio 350 operai perderanno immediatamente il lavoro. E serve un intervento ai massimi livelli presso la multinazionale e il Governo Usa. A questo punto".

Advertising

Arturo_Scotto : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: Whirlpool conferma la chiusura, nonostante aumento fatturato nel 2020 in Italia. Serve un intervento ai… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: Whirlpool conferma la chiusura, nonostante aumento fatturato nel 2020 in Italia. Serve un intervento ai… - lilasart : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: Whirlpool conferma la chiusura, nonostante aumento fatturato nel 2020 in Italia. Serve un intervento ai… - articoloUnoMDP : Arturo Scotto: Whirlpool conferma la chiusura, nonostante aumento fatturato nel 2020 in Italia. Serve un intervento… - Arturo_Scotto : RT @fiomnet: ???? #Whirlpool, l'azienda è irremovibile, i sindacati chiedono l'intervento di Draghi @barbara_tibaldi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Scotto Operai Whirlpool a Conte: "Il Paese non dipenda da giochi di palazzo" Lo sottolinea la delegazione di operai Whirlpool - accompagnata dagli esponenti di Leu Pier Luigi Bersani e Arturo Scotto - uscendo da Palazzo Chigi dove ha consegnato il calendario 'Sulla nostra ...

Whirlpool, gli operai incontrano Conte: 'Gli abbiamo detto di non avviare crisi di governo. Nazione non può dipendere da giochi di palazzo' Gli operai Whirlpool , con una piccola rappresentanza, hanno fatto sentire la loro voce a Roma oggi. La delegazione, accompagnata dagli esponenti di Leu, Pier Luigi Bersani e Arturo Scotto , ha incontrato a ...

Whirlpool: Scotto, 'deve muoversi Draghi' Metro Whirlpool: Scotto, 'deve muoversi Draghi' Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sono andato a trovare i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool in lotta. Una lotta che dura ormai da quasi due anni. Il clima è sempre più pesante perché si avverte l'in ...

Lo sottolinea la delegazione di operai- accompagnata dagli esponenti di Leu Pier Luigi Bersani e Arturo- uscendo da Palazzo Chigi dove ha consegnato il calendario 'Sulla nostra ...Gli operai, con una piccola rappresentanza, hanno fatto sentire la loro voce a Roma oggi. La delegazione, accompagnata dagli esponenti di Leu, Pier Luigi Bersani e Arturo, ha incontrato a ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sono andato a trovare i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool in lotta. Una lotta che dura ormai da quasi due anni. Il clima è sempre più pesante perché si avverte l'in ...