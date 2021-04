“Vogliamo tornare a casa senza essere ammazzate ” Il progetto DonnexStrada e la testimonianza di Greta

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ un comune sabato sera, hai appena finito di lavorare e ti stai preparando per uscire con le tue amiche dopo una settimana pesate. Non devi prendere mezzi pubblici, hai la macchina, puoi indossare un bel vestitopreoccuparti. Esci e ti godi la serata. Torni ae parcheggi. Sei lontana dal portone, è buio e la strada è deserta. Scrivi un messaggio alla tua amica “posso chiamarti? Sto più sicura”. Questo è ciò che nella società odierna è considerato normale. E’ ormai consuetudine, infatti, chiamare un’amica o un amico mentre si torna ala sera da sole, perché si ha paura. E quando avere paura diventa “normale”, qualcosa non va.A mettere in luce il problema, ormai abbandonato nel dimenticatoio, sono state delle ragazze che attraverso un semplice post su Instagram hanno fatto partire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vogliamo tornare

il Resto del Carlino

Comunità di S. Egidio: «Voleva tornare dalla famiglia che non vedeva da 11 anni» La procura valuta l’autopsia, ma l’ipotesi più plausibile resta quella del malore ...IVREA Secondo giorno, ieri, per il Piemonte in zona gialla e per bar e ristoranti significa possibilità di ritornare al servizio al tavolo nei dehor. Purtroppo il tempo non aiuta. «La situazione riman ...