Ultime Notizie Roma del 28-04-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale l'informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Rino Andiamo a Parigi in apertura perché sono stati arrestati sette ex terroristi su richiesta dell' Italia sono Roberta capelli Marina Petrella e Sergio tornaghi condannati all'ergastolo Enzo calvitti e Giovanni alimonti le Brigate Rosse Giorgio pietrostefani di lotta continua Narciso Manenti dei nuclei errati contro il potere territoriale mentre Luigi Bergamin Maurizio di Marzia Raffaele Ventura sono riusciti a scappare soddisfazione è stata espressa dal ministro della giustizia che parla di ferita che era rimasta aperta e di necessità di arrestarli per non far scattare la prescrizione il problema ora è risolto commenta Macron così come richiesto dal Italia Senato la mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza lui difende la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid:in Calabria superati i mille decessi (1.005), 492 casi In Calabria superati i mille decessi per Covid 19. Sono 9, stesso dato di ieri, le vittime registrate nelle ultime 24 ore per un totale di 1.005 morti dall'inizio della pandemia. Nuovo balzo per i positivi che sono 492, ieri erano 414 con 4.394 tamponi fatti e 3.609 soggetti testati. Un ricoverato in più ...

Draghi: 'Vicino all'India, missione assistenza sanitaria' I positivi nel Paese sono 18 milioni, 360 mila nelle ultime 24 ore. Solo nel mese di aprile il numero di nuovi casi ha raggiunto i sei milioni. Da una settimana il bollettino in India è spaventoso, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid

Superbonus, Enea: «Vigilare sulle speculazioni dei prezzi». Alle Entrate 6.500 domande di interpello Il prezzo del noleggio dei ponteggi è raddoppiato negli ultimi tre mesi, le materie prime per opere di efficientamento energetico stanno salendo: le imprese fanno preventivi con scadenza a 10 giorni ...

Covid, il rapporto sempre più stretto tra ambasciata israeliana e Regione Liguria L’Oms ha sempre sottolineato come il lavaggio delle mani può essere la misura preventiva più efficace contro la diffusione del Covid. L’Ambasciata d’Israele ...

