“Ti prego non farlo”: USA, un altro George Floyd, ispanico 26enne soffocato dalla polizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un altro caso di omicidio da parte delle forze dell’ordine americane fa propagare maggiormente la bufera data dalla morte di George Floyd. È apparso un nuovo video che vede una vittima, Mario Arenales Gonzales di 26 anni, soccombere sotto il peso di un poliziotto mentre riesce solo a esalare un debole “Please don’t do it”. L’uccisione di Gonzales La location è Alameda, in California. La vittima è un giovane ispanoamericano. I fatti risalirebbero al giorno precedente al più famoso caso di Minneapolis che ha visto coinvolto l’afroamericano George Floyd. Mario Arenales Gonzales è circondato da tre poliziotti, mentre uno degli agente preme il ginocchio contro il torace del 26enne che si lamenta e lo supplica di non andare oltre. Ma l’agente preme e continua, finendo per ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Uncaso di omicidio da parte delle forze dell’ordine americane fa propagare maggiormente la bufera datamorte di. È apparso un nuovo video che vede una vittima, Mario Arenales Gonzales di 26 anni, soccombere sotto il peso di un poliziotto mentre riesce solo a esalare un debole “Please don’t do it”. L’uccisione di Gonzales La location è Alameda, in California. La vittima è un giovane ispanoamericano. I fatti risalirebbero al giorno precedente al più famoso caso di Minneapolis che ha visto coinvolto l’afroamericano. Mario Arenales Gonzales è circondato da tre poliziotti, mentre uno degli agente preme il ginocchio contro il torace delche si lamenta e lo supplica di non andare oltre. Ma l’agente preme e continua, finendo per ...

