The Last of Us Parte 3: Druckmann ha già qualche idea! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Neil Druckmann si è lasciato scappare qualche parola indiscreta su un probabile e possibile The Last of Us Parte 3 durante un podcast, scopriamo insieme che cosa ha detto The Last of Us Part II è uscito ormai quasi un anno fa, suscitando talmente tanto clamore sia fra la stampa sia fra i videogiocatori da essere ricordato più per le polemiche che per l’estrema qualità effettiva del titolo. Vi abbiamo ampiamente parlato di ogni singolo motivo per cui, secondo noi, il titolo di Naughty Dog rasenta la perfezione, senza raggiungerla, in una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui. Ovviamente, visto lo sconfinato successo, le voci in rete per un possibile sequel si susseguono giornalmente, senza mai sfociare in qualcosa di realmente concreto. Fino ad oggi. Neil ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021) Neilsi è lasciato scappareparola indiscreta su un probabile e possibile Theof Us3 durante un podcast, scopriamo insieme che cosa ha detto Theof Us Part II è uscito ormai quasi un anno fa, suscitando talmente tanto clamore sia fra la stampa sia fra i videogiocatori da essere ricordato più per le polemiche che per l’estrema qualità effettiva del titolo. Vi abbiamo ampiamente parlato di ogni singolo motivo per cui, secondo noi, il titolo di Naughty Dog rasenta la perfezione, senza raggiungerla, in una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui. Ovviamente, visto lo sconfinato successo, le voci in rete per un possibile sequel si susseguono giornalmente, senza mai sfociare in qualcosa di realmente concreto. Fino ad oggi. Neil ...

