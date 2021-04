Temptation Island 2021 | Raffaella Mennoia | “Non vedo l’ora di…”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In questo periodo lo staff di Maria De Filippi è impegnato con le selezioni del cast di. A fare qualche interessante aggiornamento a riguardo è stata la caporedattrice di Uomini e Donne,. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, ha fatto alcune anticipazioni in merito al programma incentrato sulle tentazioni. Naturalmente, la protagonista non ha potuto dare informazioni certe ai suoi fan, anche perché la composizione del cast non è stata ancora ultimata. Ad ogni modo, dall’entusiasmo che ci ha messonel fare gli aggiornamenti, pare si tratti di un cast davvero scoppiettante. Vediamo cosa è emerso.suNel ...

E ancora: 'Ho una terza donna matura, andrò aa fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L'altra donna l'ho chiusa nell'armadio'. 'Finalmente'. Colpaccio di ...Una ex dama di Uomini e Donne si propone come tentatrice sull'isola dell'amore,. Non tutte le persone che prendono parte al dating show riescono a trovare l'amore. C'è chi va via mano nella mano con un nuovo compagno di vita, chi invece abbandona in seguito a ...Arrivano le prime anticipazioni da parte di un'autrice sulla nuove edizione di Temptation Island. Il cast si va formando e non si vede l'ora di iniziare ...Con delle storie su Instagram l'autrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, mostra tutto il suo entusiasmo per come stanno procedendo i lavori per Temptation Island Vip ...