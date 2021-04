Suicidio assistito, assolti anche in appello Marco Cappato e Mina Welby per il caso di Davide Trentini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il giudice della Corte d’Assise d’appello di Genova ha confermato l’assoluzione, decisa in primo grado, per Marco Cappato e Mina Welby, tesoriere e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni. L’accusa era di istigazione e di aiuto al Suicidio per il caso di Davide Trentini, il 53enne malato di sclerosi multipla e deceduto in una clinica svizzera lo scorso 13 aprile 2017. «assolti perché il fatto non sussiste» per l’accusa di istigazione e assolti dall’accusa di aiuto al Suicidio perché il fatto «non costituisce reato». Il pg aveva chiesto la conferma delle assoluzioni Mina Welby e Marco Cappato si erano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il giudice della Corte d’Assise d’di Genova ha confermato l’assoluzione, decisa in primo grado, per, tesoriere e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni. L’accusa era di istigazione e di aiuto alper ildi, il 53enne malato di sclerosi multipla e deceduto in una clinica svizzera lo scorso 13 aprile 2017. «perché il fatto non sussiste» per l’accusa di istigazione edall’accusa di aiuto alperché il fatto «non costituisce reato». Il pg aveva chiesto la conferma delle assoluzionisi erano ...

