Reevo | accordo pluriennale con Tiscali per forniture ad aziende e PA

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) –, società specializzata in servizi sul Cloud e quotata sul mercato AIM Italia, eItalia hanno sottoscritto unper la fornitura di servizi di Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity ai clienti business e alle Pubbliche Amministrazioni Locali nonché l’inserimento del Data Center di Cagliarinel network dei data center utilizzati daper l’erogazione dei propri servizi. L’, di durata triennale e inizio nell’esercizio in corso ,ha un valore complessivo perpari a circa il 6% dei ricavi consolidati dell’esercizio 20201. Con questo, grazie ad un quarto Data Center in Sardegna, che si aggiunge ai due gestiti nell’area di Milano e a uno nell’area di Roma, potrà ampliare il numero dei clienti ...

