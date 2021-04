Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, convivenza in vista? La risposta dell’ex velino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati e felici: l’ex velino rivela in un’intervista se progettano o no una convivenza. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia del momento: i due, innamoratisi a vicenda nella casa del GF Vip 5, appaiono più uniti che mai. Tanti post e le storie sui social che L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021)sempre più innamorati e felici: l’exrivela in un’interse progettano o no unasono la coppia del momento: i due, innamoratisi a vicenda nella casa del GF Vip 5, appaiono più uniti che mai. Tanti post e le storie sui social che L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

iSnuggleNiki : . #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpa… - FlavioLapi6 : @teamsalemioff @GiuliaSalemi93 @daymelloreal @pierpaolopretel @giacomourtis @MassimoBoldi Giulia Salemi tè ed il tu… - Eli29342136 : @redazioneiene @sebagazzarrini @giannispertioff Il prossimo scherzo lo vogliamo assolutamente a Pierpaolo pretelli e Giulia salemi?? - doriana_gallo : “Giulia hai scoperto chi era Enzo?” E Pierpaolo geloso(marcio)Pretelli entra in chat?????? #prelemi - overdosediamore : giulia salemi e pierpaolo pretelli out of context -