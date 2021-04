Piano pandemico, Speranza in Aula: “Mancato aggiornamento? Riguarda 7 governi, non sono io a dovermi difendere. Ma fiducia in magistratura” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il Mancato aggiornamento del Piano pandemico antinfluenzale è un tema che va affrontato con grande serietà, evitando di piegarlo alla polemica politica, come purtroppo avvenuto nelle ultime settimane. Anche perché è un tema che viene da lontano“, così in Aula al Senato, il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto durante la discussione delle mozioni di sfiducia nei suoi confronti. Nello specifico il titolare del ministero ha risposto in merito al Mancato aggiornamento del Piano, oggetto di tutte le mozioni che, puntualizza, “sottolineano come non sia stato aggiornato secondo le linee guida dell’Oms per molti anni”. Nello specifico 180 mesi, come ricorda Speranza, “durante i quali si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Ildelantinfluenzale è un tema che va affrontato con grande serietà, evitando di piegarlo alla polemica politica, come purtroppo avvenuto nelle ultime settimane. Anche perché è un tema che viene da lontano“, così inal Senato, il ministro della Salute, Roberto, è intervenuto durante la discussione delle mozioni di snei suoi confronti. Nello specifico il titolare del ministero ha risposto in merito aldel, oggetto di tutte le mozioni che, puntualizza, “sottolineano come non sia stato aggiornato secondo le linee guida dell’Oms per molti anni”. Nello specifico 180 mesi, come ricorda, “durante i quali si ...

ladyonorato : Per esporsi così chiaramente, la gravità delle omissioni e violazioni che quest’uomo deve aver visto nel… - LegaSalvini : SILERI SFIDUCIA SPERANZA. 'SUL PIANO PANDEMICO BUGIE DALLE MELE MARCE' IL SOTTOSEGRETARIO M5S ACCUSA MOLTI DIRIGENT… - albemutti : RT @pierobo1967: @ardigiorgio Beh sono una massa di cretini certificati da Speranza. Quindi le regioni non sanno gestire la pandemia ma il… - smilypapiking : RT @claudeger55: Primo:ammette di non aver aggiornato il piano pandemico. Via a calci nel sedere subito. Secondo: fa gne gne, hanno stati a… - Lucil1Luciana : RT @LegaSalvini: SILERI SFIDUCIA SPERANZA. 'SUL PIANO PANDEMICO BUGIE DALLE MELE MARCE' IL SOTTOSEGRETARIO M5S ACCUSA MOLTI DIRIGENTI DEL M… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano pandemico Speranza:virus è il nemico.Stiamo uniti Il piano pandemico non era aggiornato? Non è stato fatto per "un lungo periodo in cui ci sono stati 7 governi. Ora c'è, quello che non è stato fatto in anni è stato realizzato nel mio mandato", ...

Coronavirus, il ministro Speranza al Senato: "non sono io il nemico, ma il virus. 7 governi senza piano pandemico" Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Mozione di sfiducia al Senato nei confronti di Roberto Speranza: il discorso del ministro della Salute su Coronavirus, scontro politico e piano pandemico " Il 5 settembre 2019 ho giurato come ministro. Da quel giorno ho fatto tutto quanto in mio potere e nelle mie forze per difendere la salute degli italiani, è questo il faro che mi ...

"Nel 2019 una bozza di piano pandemico c'era", dice l'ex dirigente del Ministero AGI - Agenzia Italia Speranza alla prova della mozione di sfiducia: ho difeso la salute degli italiani Iniziata al senato la discussione delle ozioni presentate da Luca Ciriani (Fdi), Gianluigi Paragone (ex M5s oggi al Misto) e Mattia Crucioli (ex ...

Mozione di sfiducia a Speranza, il ministro: “Il nemico è il virus, no allo scontro politico” Mozione di sfiducia a Speranza, il ministro: "Il nemico è il virus, no allo scontro politico". Roma - Il capo del dicastero della Salute: “Ora il piano pandemico c’è, realizzato in pochi mesi quello n ...

