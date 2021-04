Pd | domani alle 10 | 30 segreteria | all' odg finanziamenti per Sud e aree interne

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - È stata convocata per, giovedì 29 aprile,10.30, ladel Partito democratico. All'ordine del giorno gli interventi per il Sud e lenel Pnrr e negli altri programmi di finanziamento. Lo rende noto il Pd.

Advertising

MediasetPlay : La puntata de #ilPuntoZ di domani sarà BOLLENTE! Appuntamento a domani, alle 20:45 in streaming su Mediaset Play! - CarloCalenda : Domani alle ore 19 secondo appuntamento sull'emergenza rifiuti a Roma e come uscirne. Ne parliamo con Emma Amiconi-… - Agenzia_Ansa : Arrivano 2,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Verranno distribuite da domani alle Regioni. Commissariato all'eme… - MMariotti1979 : RT @OperaRoma: Domani 28 aprile, alle 20.30, il Teatro dell'Opera riapre al pubblico dopo sei mesi con un concerto dedicato a #Verdi dirett… - perini_alessiaa : RT @ZanAlessandro: Questo ennesimo rinvio causato dal Presidente Ostellari ha superato ogni limite, eviti di rendersi ridicolo davanti al P… -

Ultime Notizie dalla rete : domani alle

Pagine Romaniste

In rialzo Generali (+0,6%), dopo le notizie di stampa in vista dell'assemblea diin ... In rosso anche Atlantia ( - 0,7%),prese con le vicende di Aspi, Enel ( - 0,5%), Campari ( - 0,6%) e ...Daperò torneranno le piogge e per tutto il resto della settimana si alterneranno al sole ... Mercoledì 28 aprile 2021...Come sarà il futuro del lavoro tra dieci anni? I nuovi modelli e l'evoluzione verso uno smart working sempre più immersivo ...Roma, 28 apr (Adnkronos) – È stata convocata per domani, giovedì 29 aprile, alle 10.30, la segreteria del Partito democratico. All’ordine del giorno gli interventi per il Sud e le aree interne nel Pnr ...