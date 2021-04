Omofobia: Cei, serve dialogo, sentire anche voce cattolici (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l'unicità della famiglia, costituita dall'unione dell'uomo e della donna": lo dicono i Vescovi italiani intervenendo sul ddl Zan. "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l'unicità della famiglia, costituita dall'unione dell'uomo e della donna": lo dicono i Vescovi italiani intervenendo sul ddl Zan. "...

Advertising

IlFattoNisseno : Omofobia, Cei: dubbi su ddl Zan, no ambiguità interpretative - Adnkronos : #Omofobia, #DDLZan calendarizzato in Senato. Critiche dalla Cei. - LoredanaMaggi_ : RT @TSankara8: @TgLa7 #cei in #vaticano nessuno può e potrebbe vietarvi di a vivere secondo le vostre regole. In #Italia vorremmo e dovrem… - iconanews : Omofobia: Cei, serve dialogo, sentire anche voce cattolici - TSankara8 : @TgLa7 #cei in #vaticano nessuno può e potrebbe vietarvi di a vivere secondo le vostre regole. In #Italia vorremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Cei Omofobia, si sblocca legge Zan: calendarizzata in Senato "In questi mesi - evidenzia la presidenza della Cei - sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di ...

Omofobia: Cei, serve dialogo, sentire anche voce cattolici "Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l'unicità della famiglia, costituita dall'unione dell'uomo e della donna": lo dicono i Vescovi italiani intervenendo sul ddl Zan. "...

Omofobia: Cei, serve dialogo, sentire anche voce cattolici - Ultima Ora Agenzia ANSA Omofobia: Cei, serve dialogo, sentire anche voce cattolici "Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l'unicità della famiglia, costituita dall'unione dell'uomo e della donna": lo dicono i Vescovi italiani intervenendo sul ddl Zan. (ANSA) ...

Ddl Zan: Basta Fake News! Da diverso tempo si sente molto parlare del “Ddl Zan”. Il dibattito su questo disegno di legge è molto ampio nell’opinione pubblica, e per la prima volta anche tanti personaggi pubblici (cantanti, (..

"In questi mesi - evidenzia la presidenza della- sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di ..."Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l'unicità della famiglia, costituita dall'unione dell'uomo e della donna": lo dicono i Vescovi italiani intervenendo sul ddl Zan. "..."Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l'unicità della famiglia, costituita dall'unione dell'uomo e della donna": lo dicono i Vescovi italiani intervenendo sul ddl Zan. (ANSA) ...Da diverso tempo si sente molto parlare del “Ddl Zan”. Il dibattito su questo disegno di legge è molto ampio nell’opinione pubblica, e per la prima volta anche tanti personaggi pubblici (cantanti, (..