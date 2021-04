Nike e PlayStation 5 in un duetto pazzesco per scarpe da sballo

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Una notizia sensazionale per i videogamer ed i tipi alla moda:mette la faccia sulleper dare vita ad un modello davvero unico. PS5shoesCosì, in una giornata di fine aprile, arrivano belle notizie, anche quando la pandemia ci mette in difficoltà. Si tratta di una nuova collaborazione tra due colossi,che, molto presto, regaleranno al mercato un paio disenza tempo. Esatto, proprio un paio difirmate, per fondere nuovamente due modelli fondamentali per l’attuale e la precedente generazione. Parliamo, infatti, di due società che hanno fatto la storia e che continuano a dare emozioni con le loro incredibili creazioni. Come accadde con la scarpa ...