Napoli | via i “simboli della venerazione” | momenti di tensione ai Decumani

Napoli – I carabinieri stanno rimuovendo anche i "simboli della venerazione" disseminati lungo i Decumani di Napoli dopo l'omicidio del 'baby boss' Emanuele Sibillo, "ES17", ucciso in un agguato nell'estate 2015 durante una guerra a colpi di arma da fuoco con la famiglia Buonerba. I militari sono andati al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, dove risiede la famiglia del baby boss e stanno rimuovendo alcuni oggetti posti in un altare dedicato alla Madonna, tra cui un'opera raffigurante la testa di Emanuele Sibillo che si trova davanti all'ingresso delle abitazioni. momenti di tensione, subito sedati dalle forze dell'ordine, si sono avuti quando uno della famiglia Sibillo si è opposto dicendo ...

