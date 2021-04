Napoli in esclusiva su Pes dal 2022/2023: l’annuncio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Napoli diventerà esclusiva Konami, e quindi Pes, a partire dalla stagione 2022/2023. Il club azzurro si aggiunge quindi a Juve, Lazio e Roma alle squadre che hanno stretto una collaborazione con l’azienda giapponese. Ad annunciare la partnership è stato lo stesso club attraverso i suoi canali ufficiali: “Siamo lieti di annunciare SSC Napoli come nostro ultimo Partner Club! La partnership ufficiale inizierà dall’inizio della stagione 2021/22, con la licenza che diventerà esclusiva della serie eFootball PES dal 2022/23!”. L’entrata del Napoli in maniera esclusiva nel roster di Pes non è l’unica novità. La partnership porterà infatti anche al cambio del nome del centro sportivo, che a partire dalla prossima stagione si chiamerà “SSC ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) IldiventeràKonami, e quindi Pes, a partire dalla stagione. Il club azzurro si aggiunge quindi a Juve, Lazio e Roma alle squadre che hanno stretto una collaborazione con l’azienda giapponese. Ad annunciare la partnership è stato lo stesso club attraverso i suoi canali ufficiali: “Siamo lieti di annunciare SSCcome nostro ultimo Partner Club! La partnership ufficiale inizierà dall’inizio della stagione 2021/22, con la licenza che diventeràdella serie eFootball PES dal/23!”. L’entrata delin manieranel roster di Pes non è l’unica novità. La partnership porterà infatti anche al cambio del nome del centro sportivo, che a partire dalla prossima stagione si chiamerà “SSC ...

Advertising

CSItaliaASD : Brutte notizie per gli amanti di #Fifa, la Società Sportiva Calcio #Napoli ha trovato un accordo di esclusiva con… - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #Konami annuncia una partnership esclusiva con il Napoli per #PES. - Eurogamer_it : #Konami annuncia una partnership esclusiva con il Napoli per #PES. - naptam_10 : E mica so sciem. Ma nn è che volete il FENOMENO MERET? chiaramente gratis. ?? Ospina nel mirino dell'Atalanta: Muri… - italiaserait : Napoli in esclusiva su Pes dal 2022/2023: l’annuncio -