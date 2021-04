MARR | ok da soci a bilancio 2020 Attivato nuovo centro in Sicilia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti dietà leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari e non food al foodservice, ha approvato oggi ild’esercizio al 31 dicembre. L’esercizio, in cui pandemia e misure restrittive hanno fortemente penalizzato le attività del foodservice, si è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 1.073,7 milioni di euro (1.695,8 milioni nel 2019) e un risultato netto d’esercizio è stato pari a -2,4 milioni di euro (66,6 milioni nel 2019). La CapogruppoS.p.A. ha chiuso l’eserciziocon 1.048,6 milioni di euro di ricavi totali (1.621,1 milioni nel 2019) ed un risultato netto di -4,1 milioni di euro (64,3 milioni nel 2019). L’assemblea ha deliberato di portare a ...