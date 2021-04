Advertising

Giorno_Legnano : Legnano festeggia il centenario di Felice Musazzi, fondatore de 'I Legnanesi' - Sport_Legnano : Legnano festeggia la Giornata Mondiale del Libro - Tanti libri in cerca di lettori sulle panchine dei parchi pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano festeggia

IL GIORNO

Il progetto si prefigge un duplice scopo: da una parte, quello di restituire una nuova conoscenza di Felice Musazzi e del suo tempo, importante protagonista della vita culturale die non solo.Il progetto si prefigge un duplice scopo: da una parte, quello di restituire una nuova conoscenza di Felice Musazzi e del suo tempo, importante protagonista della vita culturale die non solo.Il padre della storica compagnia e la maschera della Teresa da maggio verrà festeggiato con una serie di iniziative ...Dopo quella di Christo sul Lago d'Iseo, ecco come una soluzione innovativa come una moderna passerella galleggiante può diventare un incentivo per il turismo e una alternativa anche alle tradizionali ...