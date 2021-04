Lega | Bordoni | cimiteri | inadeguatezza contratti di servizio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Ama, la drammatica situazione deicapitolini passa anche dall’assolutadel contratto disempre piu’ al ribasso e gia’ al secondo anno di vigenza e dalle precarie condizioni dei lavoratori.” “Ancora una volta sono dovute intervenire le organizzazioni sindacali, in particolare come la Uiltrasporti, che non hanno abbandonato il tavolo di confronto fino all’ottenimento di un’apertura sull’immediato riordino delle modalita’ di lavoro in tutti icapitolini da troppi anni abbandonati ad una gestione “piu’ individuale che ufficiale” carente tanto in trasparenza quanto nell’uniformita’ di standard delle procedure.” Cosi’ il vice presidente della Commissione Ambiente capitolina Davidedella. “I lavoratoriali ...

Roma " "'No Bolkestein', operatori ambulanti bloccano il Gra, ecco il risultato delle scelte scellerate del duo Raggi - Coia. In merito al commercio su area pubbliche, il confronto e il dialogo con l'...Più duro Davide, consigliere comunale dellaNord: "Magro bottino per la Raggi, agiamo in modo trasversale affinch la Capitale ottenga più risorse: con solo 500 milioni per le ...Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro Roberto Speranza. Quello che non è stato fatto in molti anni è stato invece realizzato in pochi mesi proprio durante il mio mandato. “Di fronte ...Bordoni: 'Abbiamo chiesto più volte di tutelare tutto il servizio di balneari e ambulanti: queste categorie contribuiscono in maniera determinante alla vitalità della nostra economia per cui devono es ...