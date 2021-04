Lazio, pericolo cartellini gialli: diffidato pure Inzaghi (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA - Si inizia ad intravedere la fine del campionato. Per la Lazio mancano sei partite compreso il recupero con il Torino se il Collegio di Garanzia non assegnerà il 3 - 0 a tavolino entro il 23 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA - Si inizia ad intravedere la fine del campionato. Per lamancano sei partite compreso il recupero con il Torino se il Collegio di Garanzia non assegnerà il 3 - 0 a tavolino entro il 23 ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, pericolo cartellini gialli: diffidato pure Inzaghi: Il tecnico, con una ammonizione, sarebbe squalificato. M… - UomoRango : @tania_andreano ..un fallo nettissimo..pericolo: gol della Lazio. 2-0 (ingoia n.d.r.) - morenoAlmare : Io credo che La Lazio sia il pericolo ?? numero 1 ora come ora, se diamo per andati Napoli (a meno che il Cagliari… - GiGiglio99 : @_grazy87 Ci giochiamo il posto con il Milan, e la Lazio non è un pericolo - Juventina962 : @giangabriele7 @scaribel Devi considerare pure gli avversari però. Il Milan incontra, noi il Benevento e l'Ata, son… -