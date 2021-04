La pandemia colpisce anche l’export di armi: nel 2020 cala del 25%, quasi 4 miliardi in totale. Ancora l’Egitto come primo acquirente (Di mercoledì 28 aprile 2021) La pandemia non ha risparmiato nemmeno il settore della produzione di armamenti, nonostante l’industria bellica italiana non si sia mai fermata anche nei periodi di restrizioni più rigide. Secondo le anticipazioni alla relazione annuale della Presidenza del Consiglio, trasmessa nelle scorse ore al Parlamento, diffuse dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, le autorizzazioni rilasciate dall’Italia nel 2020, durante il secondo governo Conte, sono infatti calate del 25%, attestandosi poco sotto la soglia dei 4 miliardi di euro (3.927 milioni). E a dominare la classifica dei principali acquirenti di mezzi militari e sistemi d’arma nostrani è per il secondo anno consecutivo l’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi, con 991,2 milioni di euro, in aumento di 120 milioni rispetto all’anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lanon ha rispato nemmeno il settore della produzione di armamenti, nonostante l’industria bellica italiana non si sia mai fermatanei periodi di restrizioni più rigide. Secondo le anticipazioni alla relazione annuale della Presidenza del Consiglio, trasmessa nelle scorse ore al Parlamento, diffuse dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, le autorizzazioni rilasciate dall’Italia nel, durante il secondo governo Conte, sono infattite del 25%, attestandosi poco sotto la soglia dei 4di euro (3.927 milioni). E a dominare la classifica dei principali acquirenti di mezzi militari e sistemi d’arma nostrani è per il secondo anno consecutivodi Abdel Fattah al-Sisi, con 991,2 milioni di euro, in aumento di 120 milioni rispetto all’anno ...

