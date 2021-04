Grillo | genitori ragazza ' Il suo corpo come un trofeo' | si aggravano le accuse Adnkronos 2

(Di mercoledì 28 aprile 2021) () - A questo punto passerà ancora del tempo prima di chiudere l'inchiesta. Gli inquirenti smentiscono "una nuova indagine" ma i nuovi capi di accusa fanno parte sempre dello stesso fascicolo. Nonostante l'indagine sia stata chiusa più di cinque mesi fa gli ultimi interrogatori hanno fatto riaprire il fascicolo. Soltanto alla fine delle indagini 'suppletive' sarà depositato in cancelleria un nuovo avviso di conclusione delle indagini. E solo dopo la Procura chiederà il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere dei quattro giovani, che smentiscono e dicono all'unisono che la"era consenziente". Intanto, emergono nuovi, agghiaccianti particolari dalle carte dell'inchiesta a carico di Ciro, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Negli atti,apprende ...

Leggi anche ragazza: "Video gira tra amici, corpo come trofeo" Dopo gli interrogatori il Procuratore Gregorio Capasso, che coordina personalmente l'inchiesta, e la pm Laura Bassani, ... Così - attraverso il loro legale Giulia Bongiorno - i genitori della studentessa presunta vittima di stupro, che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grillo e altri amici a luglio 2019 in ... Condividi questo articolo: Tempio Pausania, 28 apr. (Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – Nelle stesse ore in cui i genitori della ragazza italo-norvegese che accusa di stupro Ciro Grillo e t ... Roma – Al dolore, lo strazio, si aggiunge la rabbia. A parlare attraverso il loro legale Giulia Bongiorno sono i genitori della studentessa presunta vittima di stupro che secondo le accuse sarebbe sta ...