Governo: regge lo schema Draghi, ma tra i partiti è caos amministrative (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - “Tutto secondo copione”, taglia corto la maggioranza dei senatori in una giornata senza particolare pathos, dove i ministri D'Incà e Patuanelli sono arrivati a sostenere il ministro Speranza nel mirino di Fdi che ha presentato la mozione di sfiducia sul suo operato. Esce più rafforzato da questo voto? “Non credo, io vado avanti”, dice dopo essersi difeso nell'Aula: “In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia. Non si può sfruttare l'angoscia degli italiani per miopi interessi di parte. Per combatterlo dobbiamo essere uniti”. La Lega preferisce impugnare l'arma della commissione d'inchiesta e così Italia viva, ma agli atti resta per ora la fotografia dei numeri: la mozione di Fdi ha avuto solo 29 voti a favore, idem quella di Paragone, uno in meno quella proposta dal senatore Crucioli di L'alternativa c'è. Tutte le mozioni hanno avuto un numero inferiore di ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - “Tutto secondo copione”, taglia corto la maggioranza dei senatori in una giornata senza particolare pathos, dove i ministri D'Incà e Patuanelli sono arrivati a sostenere il ministro Speranza nel mirino di Fdi che ha presentato la mozione di sfiducia sul suo operato. Esce più rafforzato da questo voto? “Non credo, io vado avanti”, dice dopo essersi difeso nell'Aula: “In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia. Non si può sfruttare l'angoscia degli italiani per miopi interessi di parte. Per combatterlo dobbiamo essere uniti”. La Lega preferisce impugnare l'arma della commissione d'inchiesta e così Italia viva, ma agli atti resta per ora la fotografia dei numeri: la mozione di Fdi ha avuto solo 29 voti a favore, idem quella di Paragone, uno in meno quella proposta dal senatore Crucioli di L'alternativa c'è. Tutte le mozioni hanno avuto un numero inferiore di ...

