Dichiarazione dei redditi precompilata dal 10 maggio: come farla e le scadenze 2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo le proroghe previste dal decreto “Sostegni”, la scadenza entro la quale l’Agenzia delle Entrate renderà accessibile ai contribuenti il modello 730 precompilato sarà il prossimo 10 maggio, mentre rimane il termine (ormai a regime) del 30 settembre 2021 come termine ultimo di invio della Dichiarazione dei redditi, sia per chi utilizza la Dichiarazione precompilata che per chi si avvale della Dichiarazione ordinaria mediante la trasmissione tramite CAF, intermediari abilitati, o sostituto d’imposta. Chi non può presentare il modello 730 potrà optare per il modello redditi PF disponibile anche nella modalità precompilata. Dichiarazione dei redditi 2021: ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo le proroghe previste dal decreto “Sostegni”, la scadenza entro la quale l’Agenzia delle Entrate renderà accessibile ai contribuenti il modello 730 precompilato sarà il prossimo 10, mentre rimane il termine (ormai a regime) del 30 settembretermine ultimo di invio delladei, sia per chi utilizza lache per chi si avvale dellaordinaria mediante la trasmissione tramite CAF, intermediari abilitati, o sostituto d’imposta. Chi non può presentare il modello 730 potrà optare per il modelloPF disponibile anche nella modalitàdei: ...

