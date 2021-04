Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le parole che più ricorrono in questo romanzo sono: un poco. Chiudono le frasi, corredano e misurano i gesti, il sentire. È un romanzo sul pudore, questo dettaglio lo segnala. Il pudore che non ci fa dire le cose, ce le fa nascondere e, soprattutto, diminuire, a volte trasformare – nella maggior parte dei casi le trasformiamo in una colpa, una vergogna. La è lo spazio in cui s’aggrumano gli sviluppi naturali delle relazioni, le frasi che ingoiamo, ogni nostro intervento di correzione, tutte le nostre deviazioni: è il banco di nebbia tra noi e gli altri. Ed è anche la misura di una distanza e di una diversità. “L’amicizia è una differenza di . Ti permette di rimanere te stesso anche quando sei vicino a una corrente impetuosa”, dice Sonia a Gabriele, lei la quasi fidanzatina e lui il migliore amico di Filippo, morto tuffandosi in piscina e trascinando tutto il minuscolo paese in cui ...