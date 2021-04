Città Alta | con una pietra sfonda i finestrini di 6 auto e ruba medicinali | 40enne in manette

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella nottata tra martedì e mercoledì due equipaggi della squadra volante della Questura hanno arrestato unpolacco per i reati di furto aggravato e danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo ha rotto con una grossadi seiin sosta in via Sant’Alessandro, all’angolo con via Tre Armi. Da una delle vetture ha anche prelevato alcuni, che sono stati poi riconsegnati al legittimo proprietario che si era presentato in via Noli per la denuncia. Il polacco è stato messo a disposizione dell’rità giudiziaria in attesa del processo per direttissima. L’episodio è stato segnalato a Bergamonews anche da alcuni lettori, che hanno inviato ...