(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Stasera in campo c'erano due dei favoriti alla vittoria del pallone d'oro e non ci hanno entusiasmato. Pensavamo di vedere fuochi d'artificio e invece hanno solo mostrato molta tensione verso l'...

Advertising

sportli26181512 : Capello deluso da Mbappé e Neymar: 'Mi aspettavo di più': Le parole dopo l'andata della semifinale di Champions Lea… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello deluso

Corriere dello Sport.it

Sono le parole negli studi di Sky di Fabioche ha commentato cosi la partita di Kylian Mbappé e Neymar contro il Manchester City . Il francese infatti non è stato capace di rendersi ...Il resto é storia e se ci riferiamo alle conferenze stampa diScintillante ai frutti di ... Chi spera nell'intervento di Pennellone Er Kan per un reset totale, temo che verrá. A John che ...Le parole dopo l'andata della semifinale di Champions League: "Il Manchester City è stato fortunato, in Champions contano tanto gli episodi" ...