Calvario di 14 mesi in vari ospedali Romano | addio a Paolo Zaninelli

Advertising

JunipersV : @SolariPaolo @TgLa7 a chi lo dici per riuscire ad avere esami e farmaco specifico oltre 2 mesi e con diagnosi da 7… - ecomstation1 : @AurelianoStingi @AdrianaSpappa @giorgiogilestro @claudiomontar @CristinaDragani posso permettermi del tu, visto ch… - Mirith_ : RT @LorellaMaffei: Ogni città ha la sua inciviltà Città che vai, inciviltà che trovi A Torino per un cambio di indirizzo: quindi spostarsi… - LorellaMaffei : Ogni città ha la sua inciviltà Città che vai, inciviltà che trovi A Torino per un cambio di indirizzo: quindi spost… - sonostronza2001 : 7 mesi fa iniziava il calvario del NOSTRO Pedro #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Calvario mesi

L'Eco di Bergamo

" Dopo 7 anni e 5ilè finito. Sono però ancora perplessa, esterrefatta, sconvolta per quanto è accaduto. Dopo questo tempo ancora mi chiedo i perch di questo delirio che è accaduto. ...Per la moglie Laura e la figlia Giulia, gli interminabili 20trascorsi da quel maledetto 25 ... che con il collega Alberto Milesi, hanno fornito assistenza legale ai parenti - È stato un".A 57 anni, 14 mesi di lotta e di sofferenze, anche con due interventi chirurgici, non sono bastati per sconfiggere i gravi postumi provocati dal coronavirus: così si è spento ieri Paolo Zaninelli, com ...latisana Doveva essere un intervento di routine alla gola e invece, uscita dall’ospedale, non era più riuscita nemmeno a deglutire. E per risolvere il problema, che le aveva comportato anche un’import ...