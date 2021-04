“Via dal programma”. Gemma Galgani, bomba su UeD: dopo 13 anni a farla fuori è soprattutto lei (Di martedì 27 aprile 2021) “Tutto ha un inizio e tutto ha una fine” sarebbe il caso di affermare? Di certo le ipotesi si stanno facendo più marcate. E in merito alla prosecuzione partecipativa di Gemma Galgani al noto dating show Uomini e Donne, sorgono dubbi. La grande protagonista dello show Mediaset sembrerebbe essere appesa a un filo, in precario equilibrio. Stando alle indiscrezioni, ad aver messo a repentaglio la situazione di Gemma Galgani è stato un malcontento diffuso che lentamente ha preso piede nelle menti del pubblico. I fan della trasmissione sarebbero stanchi di assistere allo stesso ridondante copione. Dalle liti con Tina Cipollari alle frequentazioni prive di conclusione della dama torinese di lunga data, le azioni di Gemma non entusiasmerebbero più come un tempo. Gemma ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 aprile 2021) “Tutto ha un inizio e tutto ha una fine” sarebbe il caso di affermare? Di certo le ipotesi si stanno facendo più marcate. E in merito alla prosecuzione partecipativa dial noto dating show Uomini e Donne, sorgono dubbi. La grande protagonista dello show Mediaset sembrerebbe essere appesa a un filo, in precario equilibrio. Stando alle indiscrezioni, ad aver messo a repentaglio la situazione diè stato un malcontento diffuso che lentamente ha preso piede nelle menti del pubblico. I fan della trasmissione sarebbero stanchi di assistere allo stesso ridondante copione. Dalle liti con Tina Cipollari alle frequentazioni prive di conclusione della dama torinese di lunga data, le azioni dinon entusiasmerebbero più come un tempo....

