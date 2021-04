Vera Gemma paragonata ad un “leone” e “la donna gatto” per il suo aspetto: la sorella sbotta in tv (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri sera Vera Gemma è stata eliminata da L’Isola dei Famosi dopo aver perso il televoto con Fariba Therani. L’attrice non è rimasta nel reality visto che aveva già avuto la possibilità di restare su Playa Imboscada. Domenica scorsa però a Live è stata ospite la sorella della naufraga, che si è scontrata con gli opinionisti. Tutto è nato quando Barbara ha mostrato un articolo di Biccy, in cui avevo parlato di una frecciatina di Jeda scagliata contro Roger Garth. Il compagno di Vera ha paragonato l’opinionista alla “versione Wish del principe azzurro di Shrek”. Roger ha risposto lanciando una shade a Jeda: “Ognuno di noi assomiglia ad un cartone animato. Lui ad esempio mi ricorda lo scoiattolo dell’Era Glaciale“. Poi è stata la volta di Vladimir Luxuria, che ha detto: “Secondo me invece Vera ... Leggi su biccy (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri seraè stata eliminata da L’Isola dei Famosi dopo aver perso il televoto con Fariba Therani. L’attrice non è rimasta nel reality visto che aveva già avuto la possibilità di restare su Playa Imboscada. Domenica scorsa però a Live è stata ospite ladella naufraga, che si è scontrata con gli opinionisti. Tutto è nato quando Barbara ha mostrato un articolo di Biccy, in cui avevo parlato di una frecciatina di Jeda scagliata contro Roger Garth. Il compagno diha paragonato l’opinionista alla “versione Wish del principe azzurro di Shrek”. Roger ha risposto lanciando una shade a Jeda: “Ognuno di noi assomiglia ad un cartone animato. Lui ad esempio mi ricorda lo scoiattolo dell’Era Glaciale“. Poi è stata la volta di Vladimir Luxuria, che ha detto: “Secondo me invece...

Advertising

IlContiAndrea : “Jedaaaaa è un gioco manco a dirlo c’abbiamo nà fame che non puoi immaginà” Brava Vera Gemma #Isola - Riccir15 : Asia argento e vera gemma sono tutto ciò che gli italiani rincoglioniti che guardano reality non sanno minimamente… - MICIO7BEAR : RT @IsolaDeiFamosi: Vera Gemma è eliminata #Isola - BITCHYFit : Vera Gemma paragonata ad un “leone” e “la donna gatto” per il suo aspetto: la sorella sbotta in tv - ChiccoseDOC : “ISOLA 15”: NON BRILLANO GLI ASCOLTI. GILLES ROCCA RIFIUTA LA PROVA BACIO IN APNEA CON FRANCESCA LODO, GENERANDO MA… -