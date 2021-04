Vela, Mattia Camboni vince la Medal Race ed è argento ai Mondiali RS:X! Bel finale anche per Maggetti e Speciale (Di martedì 27 aprile 2021) Mattia Camboni completa l’opera a Cadice e conquista una strepitosa medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2021 della classe olimpica RS:X, ultima rassegna iridata del windsurf prima dei Giochi di Tokyo. Il 25enne di Civitavecchia, qualificatosi per la Medal Race odierna in terza posizione (a -4 dal secondo e a +4 sul quarto), ha disputato una prova perfetta ed è riuscito a tagliare il traguardo davanti a tutti, scavalcando in extremis il greco Byron Kokkalanis al secondo posto nella generale. Per l’azzurro si tratta del primo podio della carriera in un Mondiale Senior (a livello giovanile fu oro iridato nel 2013), dopo averne raccolti ben tre nelle rassegne continentali. Camboni, già selezionato dallo staff tecnico per l’Olimpiade di quest’estate, ha chiuso la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021)completa l’opera a Cadice e conquista una strepitosa medaglia d’ai Campionati2021 della classe olimpica RS:X, ultima rassegna iridata del windsurf prima dei Giochi di Tokyo. Il 25enne di Civitavecchia, qualificatosi per laodierna in terza posizione (a -4 dal secondo e a +4 sul quarto), ha disputato una prova perfetta ed è riuscito a tagliare il traguardo davanti a tutti, scavalcando in extremis il greco Byron Kokkalanis al secondo posto nella generale. Per l’azzurro si tratta del primo podio della carriera in un Mondiale Senior (a livello giovanile fu oro iridato nel 2013), dopo averne raccolti ben tre nelle rassegne continentali., già selezionato dallo staff tecnico per l’Olimpiade di quest’estate, ha chiuso la ...

CatelliRossella : Mattia Camboni corre per un'altra medaglia - ANSA Vela - - FraEttorreFIV : RT @federvela: Penultimo giorno al Campionato del Mondo della classe RS:X a Cadice, in Spagna ? Tre Azzurri in Medal Race ???? Qui il link… - federvela : Penultimo giorno al Campionato del Mondo della classe RS:X a Cadice, in Spagna ? Tre Azzurri in Medal Race ???? Qui… - ilnautilus : VELA OLIMPICA: CAMPIONATO DEL MONDO WINDSURF RS:X A CADICE – DAY 4 Tre azzurri in Medal Race al Mondiale dei winds… - PressMareItalia : RT @Navegue_: Prime tre regate del #Mondiale con vento forte a #Cadice per i #windsurfolimpici #RS:X. in Categoria Femminile 13° Marta Magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Mattia Windsurf, Mondiali Cadice 2021: Camboni vicecampione nel Rs:x Mattia Camboni vince la Medal Race ai Mondiali di Cadice (Spagna) ed è vicecampione del mondo 2021 del windsurf olimpico Rs:x , a comunicarlo è la Federvela. Per quanto riguarda la categoria donne, ...

VELA OLIMPICA: CAMPIONATO DEL MONDO WINDSURF RS:X A CADICE ? PENULTIMO GIORNO La Medal Race in programma martedi 27, avendo già definito il vincitore del titolo, assegnerà i due posti del podio iridato nell'anno olimpico: Mattia, che ricordiamo e vice campione europeo in ...

