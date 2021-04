Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Le Scuse di Luca ad Angela! (Di martedì 27 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Luca decide di rivolgere le Scuse ad Angela per i commenti pubblici, ma la dama non è convinta. Biagio, intanto, durante la frequentazione con Sara, inizia a provare interesse per Elisa… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di nuovo di Luca. Quest’ultimo è apparso pentito dalle parole che ha rivolto ad Angela e perciò le ha chiesto scusa. Si è parlato anche di Biagio che ha fatto una proposta molto importante a Sara. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Luca si scusa con Angela! La Puntata si apre con Luca al centro dello studio che ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 27 aprile 2021)didecide di rivolgere lead Angela per i commenti pubblici, ma la dama non è convinta. Biagio, intanto, durante la frequentazione con Sara, inizia a provare interesse per Elisa… Nellaquotidiana di, si è parlato di nuovo di. Quest’ultimo è apparso pentito dalle parole che ha rivolto ad Angela e perciò le ha chiesto scusa. Si è parlato anche di Biagio che ha fatto una proposta molto importante a Sara.disi scusa conLasi apre conal centro dello studio che ...

