Uomini e donne, mistero sull’assenza di Armando Incarnato: le ipotesi (Di martedì 27 aprile 2021) L’assenza di Armando Incarnato a Uomini e donne comincia ad insospettire e lascia perplessi i fan del programma Armando IncarnatoDopo il mistero di Tina Cipollari e della sua assenza Uomini e donne ora è la volta di Armando Incarnato. Il cavaliere del trono over, presente negli studi da diversi anni è da circa una settimana che non si presenza alle registrazioni. In tanti sul web credono che abbia abbandonato il programma, mentre altri ipotizzano che abbia conosciuto una donna al di fuori. Ma qual è la verità? Cosa sta succedendo all’imprenditore partenopeo? Ecco cosa abbiamo scoperto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021) L’assenza dicomincia ad insospettire e lascia perplessi i fan del programmaDopo ildi Tina Cipollari e della sua assenzaora è la volta di. Il cavaliere del trono over, presente negli studi da diversi anni è da circa una settimana che non si presenza alle registrazioni. In tanti sul web credono che abbia abbandonato il programma, mentre altri ipotizzano che abbia conosciuto una donna al di fuori. Ma qual è la verità? Cosa sta succedendo all’imprenditore partenopeo? Ecco cosa abbiamo scoperto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - luigidimaio : 76 anni fa l’Italia fu liberata dall’occupazione nazifascista. Diciamo grazie al coraggio di donne e uomini che si… - Saretta77968003 : #isola #tzvip gli ascolti dell'isola non si sono alzati manco ieri sera,alcuni haters diranno che c'entra Tommaso m… - GiovaBasile : RT @galatacla: “Il tempo è finito. Svegliamoci! Lo dico in nome del Vangelo a tutti i cristiani, a tutte le donne e gli uomini di buona vol… -