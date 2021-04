Uomini e Donne: arrestato ex protagonista del Trono Over (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo scorso dicembre un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato arrestato con una grave accusa e adesso è toccato ad un volto di Uomini e Donne. Un ex cavaliere del Trono Over è stato accusato di aver scippato una donna a Sanremo e pare le abbia sottratto 1.500 Euro. Il fatto però risale a due anni fa, ma l’arresto è scattato questa settimana a Imperia. Il motivo? Patrizio Faggioli è residente in Francia, ma non appena è rientrato in Italia per il rinnovo del passaporto la Polizia ha proceduto con l’arresto. A dare la notizia dell’arresto dell’ex cavaliere è stata La Stampa: “L’uomo ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo scorso dicembre un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è statocon una grave accusa e adesso è toccato ad un volto di. Un ex cavaliere delè stato accusato di aver scippato una donna a Sanremo e pare le abbia sottratto 1.500 Euro. Il fatto però risale a due anni fa, ma l’arresto è scattato questa settimana a Imperia. Il motivo? Patrizio Faggioli è residente in Francia, ma non appena è rientrato in Italia per il rinnovo del passaporto la Polizia ha proceduto con l’arresto. A dare la notizia dell’arresto dell’ex cavaliere è stata La Stampa: “L’uomo ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - matteosalvinimi : Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini,… - Maryljacb : RT @francescatotolo: Ultimo salvataggio di #migranti della @CoastGuardLIBYA ?? 90 uomini ?? 10 donne ?? 3 minori (3%) ?? Immigrati trasbord… - _Shaireen : @Sasyfrancys @fedepiccinin @theamoralexx Guarda, c'è un dibattito in merito. Ci sono femministe che rivendicano il… -