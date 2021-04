Ultimo, vacanze d’amore in Messico con Jacqueline Luna Di Giacomo (Di martedì 27 aprile 2021) L’amore tra Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha ufficialmente preso il volo. Dopo aver reso pubblica la relazione lo scorso mese, il cantautore romano ha pubblicato sui social un tenero scatto abbracciato alla fidanzata, durante una vacanza in Messico: «Così che tu non possa andare via», è la caption, citazione del suo ultimo singolo, «Buongiorno vita». Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) L’amore tra Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha ufficialmente preso il volo. Dopo aver reso pubblica la relazione lo scorso mese, il cantautore romano ha pubblicato sui social un tenero scatto abbracciato alla fidanzata, durante una vacanza in Messico: «Così che tu non possa andare via», è la caption, citazione del suo ultimo singolo, «Buongiorno vita».

