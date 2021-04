Ufficiale | Torino | rinnovo automatico per Ansaldi dopo la 25a presenza stagionale

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 aprile 2021) Cristiane ilstaranno insieme anche nella prossima stagione. Nella sfida di ieri contro il Napoli, il difensore argentino ha infatti toccato quota 25 presenze in campionato e così è scattata la clausola per il prolungamentodel contratto per un’altra stagione. Il contratto dell’esterno sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2021 ma con lamessa a referto ieri si è aggiudicato il. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.