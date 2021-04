Tesoro colloca titolo Short Term e BTP a 5 e 30 anni

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilhato oggi i BTP, scadenza novembre 2022, ad un rendimento pari a -0,30%, in aumento di 9 punti base rispetto alla precedente asta, i BTP a 5ad un rendimento di -0,92% ed i BTP a 30allo 0,39%.ti complessivamente titoli per 5,5 miliardi: 3,75 miliardi di BTP scadenza 2022 a fronte di una domanda di 5,11 miliardi, piazzato 1 miliardi di BTP quinquwennali a fronte di una domanda di 1,56 miliardi e 650 milioni di BTP a 30. Il MEF stamattina era impegnato anche nelmento delle due emissioni in dollari a 3 e 30mediante un consorzio formato da Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley. Emissioni che si rivolgono al mercato globale e non possono ...

