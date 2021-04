Spostamenti, il pass non c'è. Le regole per vacanze, treni e traghetti (Di martedì 27 aprile 2021) L'Alto Adige è partito per primo con un Corona pass che da ieri consente l'accesso alle sale interne di bar e ristoranti, ma anche a cinema e teatri. Nel resto d'Italia le certificazioni covid per ora ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) L'Alto Adige è partito per primo con un Coronache da ieri consente l'accesso alle sale interne di bar e ristoranti, ma anche a cinema e teatri. Nel resto d'Italia le certificazioni covid per ora ...

