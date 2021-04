Sparatoria al Crawley College

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Crawley

SUSSEX (REGNO UNITO) - Un 18enne è stato arrestato dopo unanelCollege, nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra. Due persone,dipendenti dell'università, sono rimaste ferite in modo non grave. Il giovane era in possesso di un'arma da fuoco e un ...Un pomeriggio di terrore per gli studenti e per il personale di un college in Gran Bretagna . Un 18enne è stato arrestato in seguito ad unaavvenuta all'interno delCollege , nel Sussex. Due persone sono rimaste ferite, in maniera non grave. Leggi anche > Il giovane arrestato, , è stato trovato in possesso di un'arma da ...Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo una sparatoria avvenuta in un college in Gran Bretagna. Ci sono due feriti.Gli studenti di un college nel Sussex hanno vissuto momenti di panico e terrore quando hanno sentito gli spari in aula. Fortunatamente, il responsabile è stato arrestato ...