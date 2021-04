Scuole superiori al 70%: a chi serve? (Di martedì 27 aprile 2021) Inviata da Nadia Curti e firmata da altri docenti - In tempi di pandemia, di morti, di difficoltà dell’economia e di tante scelte necessarie su tanti fronti potrebbe sembrare non importante. Oggi la scuola superiore passa dal 50% al (minimo) 70% delle presenze con ingressi scaglionati. Questa scelta, a un mese dalla conclusione dell’anno scolastico, obbliga qualche milione di persone a ribaltare la propria organizzazione quotidiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Inviata da Nadia Curti e firmata da altri docenti - In tempi di pandemia, di morti, di difficoltà dell’economia e di tante scelte necessarie su tanti fronti potrebbe sembrare non importante. Oggi la scuola superiore passa dal 50% al (minimo) 70% delle presenze con ingressi scaglionati. Questa scelta, a un mese dalla conclusione dell’anno scolastico, obbliga qualche milione di persone a ribaltare la propria organizzazione quotidiana. L'articolo .

