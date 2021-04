Sacerdote arrestato per violenza sessuale contro minori nell'Ennese (Di martedì 27 aprile 2021) Un Sacerdote delle Diocesi di Piazza Armerina è stato arrestato dalla quadra mobile di Enna per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ordinazione. La Procura gli contesta l’aggravante dell’aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Il Gip, accogliendo la richiesta del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo, ha emesso un’ordinanza agli arresti domiciliari.Le indagini erano stata avviate lo scorso dicembre dopo la denuncia di un giovane alla squadra mobile. Sono tre le presunte vittime, all’epoca dei fatti tutti minorenni, del Sacerdote arrestato. Sono un giovane che avrebbe subito violenza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Undelle Diocesi di Piazza Armerina è statodalla quadra mobile di Enna pere atti sessuali con minorenni commessi quando era seminarista e anche dopo la sua ordinazione. La Procura gli contesta l’aggravante dell’aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Il Gip, accogliendo la richiesta del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo, ha emesso un’ordinanza agli arresti domiciliari.Le indagini erano stata avviate lo scorso dicembre dopo la denuncia di un giovane alla squadra mobile. Sono tre le presunte vittime, all’epoca dei fatti tutti minorenni, del. Sono un giovane che avrebbe subito...

