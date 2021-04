Resident Evil RE | Verse posticipato? Forse arriverà dopo Resident Evil Village – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 27 aprile 2021)RE:potrebbe essere statoa questa estate e potrebbe dunque arrivarel’uscita di..RE:era atteso praticamente accanto a, come esperienzaparallela al nuovo capitolo standard, ma in base a un indizio è emersa la possibilità che il gioco sia statoe non sia destinato dunque ad arrivare insieme all’ottavo capitolo ma più tardi. Non si tratta ancora di un’informazione ...