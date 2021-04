PORTA A PORTA: SPECIALE PER I 70 ANNI DI MASSIMO RANIERI CON OSPITI E SORPRESE (Di martedì 27 aprile 2021) “A Napoli diciamo: a vecchiaia è ‘na carogna…”, così MASSIMO RANIERI commenta con un detto napoletano i suoi imminenti 70 ANNI che compirà il 3 maggio. Il cantante, attore, conduttore e showman verrà festeggiato il giorno dopo, martedì 4 maggio, a PORTA a PORTA, in seconda serata su Rai1 dopo le indagini di Montalbano. Lo annuncia MASSIMO RANIERI a Tv Sorrisi e Canzoni che racconta come festeggerà il compleanno. Da solo, con una torta al cioccolato nero e una candelina… il giorno dopo invece sarò ospite in tv da Bruno Vespa, che conosco da una vita, e che mi festeggerà: so che si saranno delle SORPRESE! Nell’occasione RANIERI ricorda i compleANNI e gli onomastici da bambino nella sua ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021) “A Napoli diciamo: a vecchiaia è ‘na carogna…”, cosìcommenta con un detto napoletano i suoi imminenti 70che compirà il 3 maggio. Il cantante, attore, conduttore e showman verrà festeggiato il giorno dopo, martedì 4 maggio, a, in seconda serata su Rai1 dopo le indagini di Montalbano. Lo annunciaa Tv Sorrisi e Canzoni che racconta come festeggerà il compleanno. Da solo, con una torta al cioccolato nero e una candelina… il giorno dopo invece sarò ospite in tv da Bruno Vespa, che conosco da una vita, e che mi festeggerà: so che si saranno delle! Nell’occasionericorda i complee gli onomastici da bambino nella sua ...

