Pensione con 67 anni compiuti dopo il 1 settembre: a domanda o d’ufficio? (Di martedì 27 aprile 2021) Pensionamento d'ufficio per chi compie i 67 anni dopo il 1 settembre, quando e come scatta? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Pensionamento d'ufficio per chi compie i 67il 1, quando e come scatta? L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Inps: 1,48 milioni di famiglie con reddito o pensione di cittadinanza nel 2021 #Inps - lalojimjuarez : RT @Corriere: In pensione con 5 anni di anticipo con il «contratto di espansione». Ecco chi può ade... - Corriere : In pensione con 5 anni di anticipo con il «contratto di espansione». Ecco chi può ade... - Martina95190659 : RT @Yi_Benevolence: Si riesce a spiegare a Merlino che con #quota100 va in pensione gente che ha pagato 40 anni di contributi? Che non è un… - orizzontescuola : Pensione con 67 anni compiuti dopo il 1 settembre: a domanda o d’ufficio? -