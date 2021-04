Padova | vigili placcano e stringono al collo giovane straniero | il video choc indigna il web

Advertising

SkyTG24 : Fa discutere questo video amatoriale girato a #Padova lo scorso 25 aprile, che mostra tre vigili mentre fermano un… - Agenzia_Ansa : Un video amatoriale, divenuto virale, ha fatto divampare a Padova una polemica su un corpo a corpo ingaggiato da tr… - SkyTG24 : Padova, vigili stringono il collo di un giovane durante un fermo: è polemica - MarcoCampa10 : RT @anubidal: Comunque dal we del 25 stragi in mare, un morto a Livorno inseguito dalle guardie, uno atterrato a Padova dai vigili, spari s… - Philo1936 : RT @anubidal: Comunque dal we del 25 stragi in mare, un morto a Livorno inseguito dalle guardie, uno atterrato a Padova dai vigili, spari s… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova vigili

Un video amatoriale, divenuto virale, fa esplodere auna polemica su un corpo a corpo ingaggiato da trecon un r agazzo straniero che, in bicicletta, non si era fermato ad un controllo. Nelle immagini, girate da un passante in Via Umberto ......Locale' spiega l'assessore alla sicurezza del comune di, Diego Bonavina. Il ragazzo stava correndo in bicicletta in senso vietato, e non portava sul volto la mascherina. Quando igli ...Un passante ha immortalato un violento ammanettamento a Padova. Le forze dell'ordine mettono a terra un ragazzo nero: la scena ricorda George Floyd ...Un video amatoriale, divenuto virale, fa esplodere a Padova una polemica su un corpo a corpo ingaggiato da tre vigili con un ragazzo straniero che, in bicicletta, non si era fermato ad un controllo. N ...