Oscar 2021 | Netflix conquista ben sette statuette | ma i premi più importanti continuano a sfuggirgli

Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars - Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO

Glinon hanno presentato particolari sorprese, eccetto forse la vittoria di Frances McDormand come miglior attrice protagonista per Nomadland e di Anthony Hopkins come interprete ..."Aver cantato IO SI sul palco dell'Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse, ancora di più in un'edizione così storica", scrive Laura Pausini nel post soirée degli. La cantante orgoglio nazionale non ha portato a casa il premio per la canzone del film La vita davanti a sé , ma ha incantato tutti con la sua performance canora, la sua nota presenza ...Laura Pausini non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi il Premio Oscar come 'Miglior canzone originale' con "Io sì (Seen)", brano di Diane Warren con testo italiano firmato da Niccolò Agliardi e Laura Pausin ...Anthony Hopkins dormiva nella sua casa del Galles quando da Los Angeles è arrivato l'annuncio che aveva vinto l'Oscar per il miglior attore. Una sorpresa per ...