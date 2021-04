Oscar 2021: Frances McDormand sul red carpet con la ricrescita, libera dalle convenzioni (Di martedì 27 aprile 2021) Frances McDormand che agli Oscar 2021 ha ricevuto a 63 anni la terza statuetta della carriera come miglior attrice, per Nomadland, il film di cui è co-produttrice, diretto dalla regista cinese Chloe Zhao, non ama il glamour. E questo in molti lo sapevano già. Lei è spesso stata considerata l’anti-diva dello star-system e in questa edizione degli Oscar ha voluto ribadire il concetto. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Frances McDormand che agli Oscar 2021 ha ricevuto a 63 anni la terza statuetta della carriera come miglior attrice, per Nomadland, il film di cui è co-produttrice, diretto dalla regista cinese Chloe Zhao, non ama il glamour. E questo in molti lo sapevano già. Lei è spesso stata considerata l’anti-diva dello star-system e in questa edizione degli Oscar ha voluto ribadire il concetto.

Advertising

WeCinema : Oscar® 93: Nomadland, premiato anche per la protagonista Frances Mc Dormand, è il miglior film e entra nella storia… - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - leone52641 : RT @WeCinema: Oscar® 93: Nomadland, premiato anche per la protagonista Frances Mc Dormand, è il miglior film e entra nella storia degli Aca… - perochan : Nomadland, il film premio Oscar al cinema dal 29 aprile. «Fern non è una ribelle: la sua non è una lotta contro il… -