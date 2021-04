Offerte WindTre mobile: 50 GB e minuti a 6.99 euro (Di martedì 27 aprile 2021) I gestori telefonici continuano la loro battaglia a suon di Offerte e stavolta è il momento delle Offerte WindTre mobile, con la promo GO 50 Fire + Digital. L’offerta è dedicata a chi passa a WindTre da Iliad o MVNO questo mese e attiva la GO 50 Fire + Digital nella nuova versione Limited Edition, il tutto a soli 6,99 euro al mese. Ma cosa comprende nel dettaglio? Scopriamolo! La GO 50 Fire + Digital è di sicuro una delle Offerte operator attack del gestore WindTre più gettonate, quindi i clienti Iliad o MVNO sono avvisati! La promo comprende minuti, SMS e 50 GB di traffico dati a soli 6.99 euro al mese. Promozioni Wind Tre: GO 50 + Fire Digital Limited Edition con attivazione gratis L’offerta WindTre ... Leggi su promotelefoniche (Di martedì 27 aprile 2021) I gestori telefonici continuano la loro battaglia a suon die stavolta è il momento delle, con la promo GO 50 Fire + Digital. L’offerta è dedicata a chi passa ada Iliad o MVNO questo mese e attiva la GO 50 Fire + Digital nella nuova versione Limited Edition, il tutto a soli 6,99al mese. Ma cosa comprende nel dettaglio? Scopriamolo! La GO 50 Fire + Digital è di sicuro una delleoperator attack del gestorepiù gettonate, quindi i clienti Iliad o MVNO sono avvisati! La promo comprende, SMS e 50 GB di traffico dati a soli 6.99al mese. Promozioni Wind Tre: GO 50 + Fire Digital Limited Edition con attivazione gratis L’offerta...

Advertising

infoitscienza : WINDTRE MIA caring: offerte tutto illimitato con Giga 5G anche ad alcuni già clienti - mondomobileweb : WINDTRE MIA caring: offerte tutto illimitato con Giga 5G anche ad alcuni già clienti - NewsAndroid_eu : WindTre lancia due offerte per alcuni ex clienti: fino a 100 giga a partire da 6,99 euro - - teknokulturaa : WindTre lancia due offerte per alcuni ex clienti: fino a 100 giga a partire da 6,99 euro - - Mondo3 : Siete già clienti #WINDTRE? Guardate se vi appare tra le offerte attivabili l'ultima del listino MIA -